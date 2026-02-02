Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:31

Венгрия решила оспорить запрет ЕС на поставки российских энергоносителей

Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из России

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венгрия направила в Суд Европейского Союза иск против запрета сообщества на поставки энергоносителей из России, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Иск был подан сразу после вступления в силу соответствующего решения Совета ЕС, следует из заявления главы МИД, распространенного ведомством.

Этот иск должен быть рассмотрен, — констатировал Сийярто.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушающим базовые договоры ЕС.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом. По его словам, Европа стала энергозависимой от страны, которой и так должна триллионы долларов, и любое повышение цен со стороны Вашингтона поставит ее в безвыходное положение. Чепа также отметил, что Россия уже находит альтернативных партнеров и в будущем может быть не заинтересована в поставках газа в ЕС.

