Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:35

В европейской стране напомнили о готовности принять саммит по Украине

Сийярто заявил Рубио о готовности Венгрии провести в Будапеште саммит по Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия готова способствовать мирному урегулированию на Украине и при необходимости организовать в Будапеште встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что поддержит всеми способами поможет американцам в продвижении мирных инициатив.

Мы поддержим американские мирные усилия всеми способами. <…> Мы единственные [в Евросоюзе], кто не поставлял оружие, мы единственные, кто поддерживал открытыми дипломатические каналы связи, и мы единственные, кто готов провести мирный саммит, — написал Сийярто.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе заявил, что остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» является политическим шантажом в адрес Будапешта. Политик отметил, что технические неполадки на украинском участке нефтепровода уже должны были быть устранены, однако поставки так и не возобновились.

До этого Сийярто обвинил Украину в препятствовании поставкам российской нефти в Будапешт. При этом, по его словам, недавние удары не нанесли вреда нефтепроводу, технически он готов возобновить поставки, потому есть только политическая причина для препятствий в его работе.

Европа
Венгрия
Петер Сийярто
мирные переговоры
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
«Льется большим потоком»: военэксперт раскрыл правду о помощи Запада ВСУ
Лукашенко раскрыл политику Белоруссии в отношении России в будущем
Омбудсмен узнала судьбу сотен пропавших бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.