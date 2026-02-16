В европейской стране напомнили о готовности принять саммит по Украине Сийярто заявил Рубио о готовности Венгрии провести в Будапеште саммит по Украине

Венгрия готова способствовать мирному урегулированию на Украине и при необходимости организовать в Будапеште встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что поддержит всеми способами поможет американцам в продвижении мирных инициатив.

Мы поддержим американские мирные усилия всеми способами. <…> Мы единственные [в Евросоюзе], кто не поставлял оружие, мы единственные, кто поддерживал открытыми дипломатические каналы связи, и мы единственные, кто готов провести мирный саммит, — написал Сийярто.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе заявил, что остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» является политическим шантажом в адрес Будапешта. Политик отметил, что технические неполадки на украинском участке нефтепровода уже должны были быть устранены, однако поставки так и не возобновились.

До этого Сийярто обвинил Украину в препятствовании поставкам российской нефти в Будапешт. При этом, по его словам, недавние удары не нанесли вреда нефтепроводу, технически он готов возобновить поставки, потому есть только политическая причина для препятствий в его работе.