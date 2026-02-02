Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:44

«Очень трудные уступки»: раскрыта интрига перед переговорами с Украиной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Кремле рассказали, когда пройдет второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Какие даты назвали, останется ли место встречи неизменным, правда ли Украине придется пойти на очень трудные уступки?

Когда и где пройдет второй раунд переговоров, даты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров по мирному урегулированию, который был намечен на 1 февраля, перенесли на 4–5 февраля.

«Потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. <...> Вот, и сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил, что ориентировочно 1 февраля в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры. Эту же дату называло издание Axios.

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Предыдущий раунд переговоров с участием России, Украины и США при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов прошел в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января. Все три стороны назвали встречу конструктивной. Москву на переговорах представляли люди от Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Первый день проходил в максимально закрытом режиме. Присутствие журналистов было исключено. Место проведения не называлось. Вторая встреча продлилась немногим дольше трех часов. СМИ писали, что самым сложным пунктом обоих раундов стал территориальный вопрос; также обсуждалось создание буферной зоны.

В ходе встречи российская и украинская делегации впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают со сторонами с октября 2025 года. В Кремле подчеркнули, что устойчивое урегулирование в обход территориального вопроса невозможно.

Axios со ссылкой на американских чиновников тогда писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался ехать в Москву по приглашению российского коллеги Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.

Украине придется пойти на очень трудные уступки?

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина, стремясь к прекращению конфликта с Россией, согласна рассмотреть крайне непростые для себя компромиссы. По ее словам, Киев находится под серьезным внешним давлением, призывающим к таким шагам.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — заявила она, не уточнив деталей.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки в переговорном процессе с Россией, о чем заявила Каллас.

«Скорее всего, Каллас пытается представить Украину как сторонника мирных переговоров, который делает все, чтобы это наконец произошло. Но на самом деле это не так. Скорее всего, по вине Украины не состоялась встреча, запланированная на выходные. Мы слышали заявление Зеленского, что переговоры будут результативными только в случае его встречи с президентом России. Я не верю главе дипломатии ЕС и отношусь к ее словам несерьезно», — сказал Чепа.

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

22 января Зеленский обозначил территории как единственный нерешенный вопрос в мирном плане. Он подчеркнул, что решение этой проблемы невозможно без прямого контакта с Путиным.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам президента России, Москва вернет Донбасс военным или любым другим путем. Киев не намерен уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать там свободную экономическую зону.

Егор Зверев
Е. Зверев
