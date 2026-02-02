Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана

Военная операция США против Ирана может привести к Третьей мировой войне, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, российские политики и эксперты активно обсуждают эту ситуацию.

Наши государственные деятели и политические эксперты очень много внимания уделяют ситуации в отношении Ирана. И очень хочется надеяться, что американцы не прибегнут к <…> вторжению в Иран, <…> потому что это прямой путь к Третьей мировой войне, — сказал Джабаров.

По его мнению, наземная операция в Иране не будет для США «легкой прогулкой», так как это большое и хорошо вооруженное государство. Сенатор добавил, что в случае конфликта также могут пострадать Израиль и страны арабского мира, а блокировка Ираном Ормузского пролива станет тяжелым ударом для мировой торговли нефтью.

Я не уверен, что одними ракетными обстрелами и бомбежками можно решить проблему Ирана для американцев. Нужна наземная операция в любом варианте, — заключил Джабаров.

Политик также упомянул слухи о контактах между рабочими группами США и Ирана. Сенатор надеется, что переговоры помогут не довести ситуацию до вооруженного противостояния.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Иран мог бы согласиться на диалог с США при определенных условиях. По его мнению, для начала переговоров необходимы предварительные шаги и жест доброй воли со стороны Вашингтона. Однако, как подчеркнул эксперт, Тегеран не примет «пакетное» решение всех проблем.