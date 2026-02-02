Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:10

Политолог обозначил условие, при котором Иран начнет переговоры с США

Политолог Кортунов: Иран начнет переговоры в случае готовности США к компромиссу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран согласится на переговоры с США, если Штаты выразят готовность пойти на компромиссы, заявил в беседе с РИА Новости политолог Андрей Кортунов. В противном случае, если диалог между странами начнется, он ни приведет ни к каким результатам.

Иранцы могли бы пойти на переговоры, но я думаю, что для этого должны быть какие-то предварительные шаги и со стороны США. Если американцы предлагают переговоры под дулом пистолета, на это Тегеран, думаю, не пойдет. Если после первых сигналов о готовности к переговорам американцы проявят какой-то жест доброй воли, тогда переговоры возможны, — высказался Кортунов.

При этом, по его мнению, рассчитывать на быстрый успех потенциальных переговоров нельзя. Иран не станет увязывать атомную программу с региональной политикой, считая это неприемлемым, подчеркнул политолог. По его словам, текущее руководство не согласится на «пакетное» решение всех проблем.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять Ирану, что открыта для встречи и обсуждения заключения сделки. При этом окончательного решения о нанесении удара по Ирану политик еще не принял.

