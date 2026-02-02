Удар ВСУ по Старому Осколу 2 февраля: сколько жертв, разрушения

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибшие. Сколько жертв после атаки ВСУ 2 февраля, где были удары, сколько всего сбили беспилотников?

Сколько БПЛА сбили над Россией 2 февраля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 февраля средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский БПЛА самолетного типа.

«22 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

Что известно об атаке на Старый Оскол, сколько погибших

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 2 февраля город Старый Оскол был атакован двумя беспилотниками самолетного типа. Еще 10 БПЛА были сбиты над городским округом.

Один из беспилотников ударил в частный дом, погибли два человека. Глава администрации Старого Оскола Михаил Лобазнов доложил, что погибшие в результате атаки БПЛА люди были 1976 и 1981 года рождения.

Дом был уничтожен пожаром. В результате детонации повреждены два автомобиля.

«От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль. Подомовой обход продолжается», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары в Белгороде и области 2 февраля, сколько жертв, пострадавших

Гладков сообщил, что за минувшие сутки под ракетными и дроновыми ударами ВСУ оказались Белгород и десятки населенных пунктов в Белгородской области.

В Белгородском округе на хуторе Церковный в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Он находится в горбольнице Белгорода.

В Грайворонском округе в селе Головчино в результате удара дрона по автомобилю пострадали четыре человека: один мужчина скончался в реанимации, еще трое пострадавших госпитализированы, врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, а двух женщин — как средней степени тяжести, сообщил губернатор.

В Шебекинском округе в селе Червона Дибровка в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель, медики отпустили его после оказания первой помощи домой.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько домов разрушено в Белгороде и области

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что за минувшую неделю количество объектов, поврежденных в результате ударов ВСУ, выросло на 14. Всего требуют восстановления 598 объектов: 190 частных домов и 408 квартир.

Восстановление ведется темпами в 55–56 объектов за неделю, подчеркнул Демидов. Параллельно продолжается оценка и выплата за поврежденный автотранспорт. Всего выплаты произведены по 6892 машинам из 7194 поврежденных, при этом за неделю зафиксировано повреждение 38 автомобилей.

Гладков указал, что всего с начала СВО в Белгородской области ударами ВСУ повреждены более 51,7 тыс. объектов, восстановлено почти 47 тыс. домов и квартир. Восстановление ведется темпами примерно по 150 объектов в неделю.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

