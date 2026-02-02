Дерматолог предупредила о скрытой опасности наушников-вкладышей

Регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха, заявила РИАМО дерматолог Александра Филева. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.

При частом и длительном использовании наушники-вкладыши могут стать небезопасными. Из-за плотного контакта с кожей слухового прохода они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу. Особенно это актуально, если человек носит наушники по несколько часов подряд, использует их во время тренировок и редко их чистит, — предупредила Филева.

Она уточнила, что воспаление наружного уха может вызвать зуд, боль, снижение слуха и ощущение заложенности. Кроме того, в некоторых случаях пациент может страдать от головных болей, раздражительности, проблемах со сном и концентрацией. В зону риска, по мнению врача, входят люди с чувствительной кожей и склонностью к воспалительным реакциям.

Во избежание проблем специалист призвала постоянно дезинфицировать наушники-вкладыши, а также отказаться от их совместного использования. Вдобавок к этому важно делать перерывы в ношении девайса и своевременно посещать отоларинголога.

