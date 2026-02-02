Apple Music пошел на мировую с известным российским композитором

Российский композитор Алексей Рыбников и стриминговый сервис Apple Music готовы заключить мировое соглашение по делу о правах на произведения истца, сообщает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда. По его данным, сервис согласился прекратить использование композиций музыканта, включая песню «Бу-ра-ти-но».

Представитель композитора Денис Шестаков заявил в суде, что его доверитель уже подписал проект соглашения. Юристы Apple Music также подтвердили готовность подписать документ, но перенесли слушание на 6 февраля из-за болезни уполномоченного представителя.

В своем иске Рыбников не выдвигал к Apple Music материальных требований. Просто был выявлен факт использования ими музыкальных композиций, на которые мой доверитель на давал разрешения. Цель иска была установить, кто и на каком основании это делает, — сказал Шестаков.

По словам юриста, сервис признал отсутствие у нее необходимых прав. При этом Мосгорсуд по иску Рыбникова уже запретил скачивание и распространение 247 песен через Apple Music. Шестаков уточнил, что этот запрет будет действовать до тех пор, пока суд официально не утвердит мировое соглашение.

В апреле прошлого года стало известно, что Рыбников подал в суд на несколько популярных платформ, в том числе на YouTube, Apple Music, «ВКонтакте» и «Яндекс Музыку». В иске он потребовал защитить свои музыкальные произведения путем изъятия их с данных площадок.