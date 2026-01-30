Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»

Мосгорсуд запретил распространять и скачивать песню «Бу-ра-ти-но» в стриминге Apple Music по иску композитора Алексея Рыбникова, сообщили в ТАСС. Отмечается, что истец является владельцем прав на трек.

Обязать <…> прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино» <…> использующуюся в программном приложении Apple Music, расположенном на платформе Apple Inc, — говорилось в решении суда.

