30 января 2026 в 11:36

Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»

Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мосгорсуд запретил распространять и скачивать песню «Бу-ра-ти-но» в стриминге Apple Music по иску композитора Алексея Рыбникова, сообщили в ТАСС. Отмечается, что истец является владельцем прав на трек.

Обязать <…> прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино» <…> использующуюся в программном приложении Apple Music, расположенном на платформе Apple Inc, — говорилось в решении суда.

Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что в скором времени свет увидит альбом певицы Елены Зосимовой, записанный более 20 лет назад. Он также назвал материал «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых».

До этого стало известно, что график выступлений народной артистки России Ларисы Долиной на первую половину 2026 года претерпел масштабные изменения. Количество запланированных концертов певицы за этот период увеличилось втрое. 1 февраля артистка выступит во дворце культуры «Мир» в Домодедово.

