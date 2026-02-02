Зимняя Олимпиада — 2026
Управляющий ТСЖ рассказал, как не поссориться с соседями в домовом чате

Управляющий ТСЖ Чиркин: в домовом чате необходимо соблюдать правила поведения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При общении в домовом чате необходимо соблюдать правила поведения, рассказал «ФедералПресс» управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин. Он призвал не грубить, не выяснять отношения публично и не писать все подряд.

А как в таком случае поступать правильно? Если вы только переехали, спросите у соседей, председателя ТСЖ, сотрудников управляющей организации: какие вообще правила поведения в нашем домовом чате? Узнайте их заранее, и это сильно упростит вам жизнь, — рассказал Чиркин.

Управляющий ТСЖ отметил, что при переезде можно написать в домовой чат и представиться. По его словам, если участники чата будут вести себя некорректно, он перестанет быть площадкой для выяснения важных вопросов.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что незаконно публиковать чужие личные данные без согласия человека в домовых чатах. Кроме того, запрещено распространять сведения о долгах конкретных собственников по ЖКХ, даже просто уточняя номер их квартиры.

