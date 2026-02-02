В Петербурге третьи сутки ищут загадочно исчезнувшего мальчика

В Санкт-Петербурге развернулась операция по поиску девятилетнего мальчика, который ушел из дома днем 30 января и не вернулся, сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным Telegram-канала Baza, ребенка могли похитить.

Мальчик вышел из дома, сказав родителям, что зайдет в гипермаркет на Таллинском шоссе, но домой так и не вернулся. Спасатели развернули штаб на месте, где ребенка видели в последний раз.

По данным Baza, по камерам видеонаблюдения было установлено, что мальчик, выйдя из магазина, пошел на парковку и сел в машину с разбитым бампером. Местонахождение автомобиля и его владельца на данный момент неизвестно.

