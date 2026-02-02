Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:06

В Петербурге третьи сутки ищут загадочно исчезнувшего мальчика

В Петербурге развернули операцию по поиску пропавшего девятилетнего мальчика

Шеврон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Шеврон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В Санкт-Петербурге развернулась операция по поиску девятилетнего мальчика, который ушел из дома днем 30 января и не вернулся, сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным Telegram-канала Baza, ребенка могли похитить.

Мальчик вышел из дома, сказав родителям, что зайдет в гипермаркет на Таллинском шоссе, но домой так и не вернулся. Спасатели развернули штаб на месте, где ребенка видели в последний раз.

По данным Baza, по камерам видеонаблюдения было установлено, что мальчик, выйдя из магазина, пошел на парковку и сел в машину с разбитым бампером. Местонахождение автомобиля и его владельца на данный момент неизвестно.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что операция по поиску провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске продолжается почти две недели. Там отметили, что в минувшие выходные в ней приняли участие около 200 добровольцев. Местный бизнес оказывает волонтерам посильную помощь. Также в поисках участвует специальная группа из Ленинградской области, которая привезла с собой специальное оборудование.

