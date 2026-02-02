Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянина осудили за подделку долларов

Суд приговорил жителя Новосибирска к трем годам за подделку долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к трем годам колонии за подделку долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону. Его подельник до суда не дожил.

Сегодня Центральным районным судом Новосибирска Олег Голдырев признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Фальшивомонетчики изготавливали поддельные стодолларовые купюры выпуска 1996 года способом плоской офсетной печати прямо в жилом доме, в частности в подвальном помещении и гараже, принадлежащих одному из членов преступной группы. В июне 2022 года сотрудники Управления ФСБ задержали членов банды, изъяли станки и инструменты.

Ранее сообщалось, что российская валюта вошла в топ-5 самых технологичных и труднодоступных для фальшивомонетчиков в мировом масштабе. В этом рейтинге рубль соседствует со швейцарским франком, евро, австралийским долларом и кенийским шиллингом. Россия делает ставку на высококачественную хлопковую бумагу. На нее наносятся сложные водяные знаки, микротекст, защитные волокна и уникальная микроперфорация, что делает процесс подделки экономически невыгодным и технически невозможным для кустарного производства.

