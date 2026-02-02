Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:07

Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест

СК Красноярска потребует ареста курьера по делу об афере с похищением подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следствие планируют добиваться ареста для задержанного курьера, фигуранта резонансного уголовного дела об инсценировке похищения несовершеннолетнего в Красноярске, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по региону. По одной из версий, он был непосредственным участником преступной схемы.

Его предполагаемая роль в афере сейчас тщательно изучается. Мотивы преступления, как и детали планирования, пока не раскрываются.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил агентству представитель ведомства.

Ранее стало известно, что подросток, который пропал в Красноярске, но вскоре был найден, похитил 3 млн рублей из дома своего отца по указанию неизвестных. 14-летний юноша был обнаружен в съемной квартире вместе с девушкой, прибывшей из другого города. Они передали похищенные деньги мошенникам.

Подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

