02 февраля 2026 в 13:03

Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва прорабатывает вопрос вывоза иранского обогащенного урана совместно с Вашингтоном и Тегераном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие консультации являются частью работы Москвы над снижением напряженности вокруг Ирана.

Эта тема давно была на повестке дня. Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно, как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран. Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, — сказал спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа заявила о готовности обсуждать с Ираном заключение сделки. Информация появилась на фоне слухов об угрозе нанесения по Ирану военного удара со стороны Соединенных Штатов.

Дмитрий Песков
Иран
Россия
уран
США
Ближний Восток
