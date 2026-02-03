В Госдуме рассказали о последствиях появления иностранных войск на Украине Депутат Колесник: иностранные войска на Украине грозят третьей мировой войной

Появление иностранных войск НАТО на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что Россия сделает все, чтобы этого не допустить.

Поэтому Россия не допустит присутствия иностранных войск после нашей победы, после мирного соглашения на территории Украины. Наша победа — это наша победа, и победители диктуют условия, а побежденные принимают эти условия и их выполняют. Других вариантов нет, — заявил Колесник.

По словам депутата, участие войск НАТО неизбежно приведет к эскалации конфликта. Он отметил, что присутствие иностранной армии сведет к минимуму достижения России.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что генсек НАТО Марк Рютте, говоря о возможности ввода войск Альянса для обеспечения безопасности Украины, преследует цель заполучить часть ее территорий. По его словам, Европа на протяжении истории предпринимала усилия для того, чтобы вызвать территориальный раскол в стране.