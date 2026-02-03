Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:44

Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара

Дело бывшего замглавы депстроя Кубани Мавриди направили на новое рассмотрение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Краснодарский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры и отменил приговор в отношении Кирилла Мавриди, ранее признанного виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, повторно рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Мавриди, удовлетворила представление прокуратуры. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара, — говорится в сообщении.

Суд приговорил Мавриди к трем годам и двум месяцам заключения. Но он уже отбыл в СИЗО полтора года и почти столько же провел под домашним арестом, поэтому Но экс-чиновника освободили от наказания. Прокуратура усомнилась в квалификации судом действий Мавриди.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищениях на возведении фортификаций, сделал в суде новое заявление. Он утверждал, что лично информировал экс-главу региона Романа Старовойта о критических проблемах на строительстве оборонительных рубежей.

чиновники
Краснодарский край
Краснодар
суды
превышение полномочий
