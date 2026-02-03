Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:43

Ирина Пинчук оказалась под капельницей

Звезда «Дома-2» Пинчук попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук попала в больницу. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он показала кадры с капельницей. Причины она раскрывать не стала. Поддерживает Пинчук бывший муж Арай Чобанян. По ее словам, их двое детей счастливы, когда родители воссоединяются.

Ранее экс-участница третьего сезона шоу «Голос» Ифунанья Нвангене умерла от укуса змеи. Инцидент произошел в доме певицы в столице Нигерии Абудже. Ей было 26 лет. По профессии Нвангене была архитектором, но в свободное время активно занималась музыкой и выкладывала свои песни в соцсетях.

До этого скончалась известная голливудская актриса Кэтрин О«Хара, звезда фильмов „Один дома“ и сериала „Шиттс Крик“. Последний раз знаменитость появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии „Эмми“.

Позже появилась информация, что актриса перед смертью звонила в службу спасения. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ее. Актер Маколей Калкин трогательно отреагировал на кончину Кэтрин О„Хары. Он опубликовал прощальный пост, посвященный коллеге.

