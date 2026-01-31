Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 05:33

Маколей Калкин почтил память своей «мамы» по съемочной площадке

Маколей Калкин назвал мамой Кэтрин О’Хару, сыгравшей с ним в фильме «Один дома»

Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Фото: imago stock&people/Global Look Press
Актер Маколей Калкин, звезда франшизы «Один дома», в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательно отреагировал на кончину своей экранной матери — актрисы Кэтрин О’Хары. Она ушла из жизни в возрасте 71 года.

Он опубликовал прощальный пост, посвященный коллеге. Актер приложил коллаж из кадров со съемок культовой комедии и их более поздних совместных фотографий.

Мама. Я думал, у нас еще есть время <…> Мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Еще увидимся, — написал Калкин.

Ранее стало известно, что известная голливудская актриса Кэтрин О’Хара, звезда фильмов «Один дома» и сериала «Шиттс Крик», скончалась в пятницу, 30 января. Причина смерти не раскрывается. Последний раз знаменитость появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии «Эмми». Актриса тогда выглядела нездоровой.

До этого сообщалось, что американского актера Дэниела Стерна, известного по роли грабителя Марва Мерчинса в фильмах «Один дома», привлекли к ответственности за попытку воспользоваться услугами проститутки. Известно, что артист обратился к жрице любви в разгар рождественских праздников.

Маколей Калкин почтил память своей «мамы» по съемочной площадке
