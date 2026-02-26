Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 06:20

Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции

Хирург Балакеримова: перед липосакцией нельзя вводить препараты для похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациентам категорически запрещено вводить инъекции и препараты для снижения веса перед проведением лазерной липосакции, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. Она отметила, что такое ограничение позволит избежать рисков во время операции и восстановления. По ее словам, даже при минимально инвазивной технике безопасность остается главным приоритетом.

Даже при минимально инвазивной технике лазерного воздействия безопасность пациентов перед липосакцией — главный приоритет, поэтому врач оценивает не только общее состояние, но и использование тех или иных препаратов. Важное ограничение — не вводить инъекции и препараты для снижения веса в предоперационный период. Речь идет о современных агонистах рецепторов GLP-1 и других подобных лекарствах. Такие препараты меняют метаболизм, могут влиять на объемы жидкости и общее восстановление, поэтому их прием обсуждается отдельно с врачом и обычно прекращается до вмешательства, — пояснила Балакеримова.

Она отметила, что при соблюдении здорового образа жизни список других ограничений не так велик, однако индивидуальные рекомендации зависят от клинической картины пациента. По словам хирурга, врач может дать советы по коррекции питания, отказу от алкоголя или временному снижению физической нагрузки в дни, предшествующие процедуре.

Важно понимать, что помимо запрета на некоторые препараты, строгих ограничений перед лазерной липосакцией не так много. Если пациент ведет относительно здоровый образ жизни и не принимает специфические лекарства, стандартных запретов зачастую нет. Тем не менее врач может дать индивидуальные рекомендации по питанию, отказу от алкоголя или снижению интенсивности тренировок в дни перед процедурой, исходя из клинической картины. Стоит отметить, что перед лазерной липосакцией потребуется сдать ряд стандартных анализов, — резюмировала Балакеримова.

Ранее врач Тигран Алексанян заявил, что пластический хирург не станет делать пациентам радикальную липосакцию даже за большие деньги. По его словам, попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру может быть опасна для жизни.

