Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции

Даже при минимально инвазивной технике лазерного воздействия безопасность пациентов перед липосакцией — главный приоритет, поэтому врач оценивает не только общее состояние, но и использование тех или иных препаратов. Важное ограничение — не вводить инъекции и препараты для снижения веса в предоперационный период. Речь идет о современных агонистах рецепторов GLP-1 и других подобных лекарствах. Такие препараты меняют метаболизм, могут влиять на объемы жидкости и общее восстановление, поэтому их прием обсуждается отдельно с врачом и обычно прекращается до вмешательства, — пояснила Балакеримова.

Она отметила, что при соблюдении здорового образа жизни список других ограничений не так велик, однако индивидуальные рекомендации зависят от клинической картины пациента. По словам хирурга, врач может дать советы по коррекции питания, отказу от алкоголя или временному снижению физической нагрузки в дни, предшествующие процедуре.

Стоит отметить, что перед лазерной липосакцией потребуется сдать ряд стандартных анализов, — резюмировала Балакеримова.

