Приметы 25 февраля — Алексей Рыбный: день исцеления семян и удачной рыбалки

В народном календаре один из последних дней февраля носит название Алексей Рыбный. Воцерковленные люди в этот день чтут память святителя Алексия, митрополита Московского, а также празднуют обретение Иверской иконы Божией Матери. Прозвище «Рыбный» день получил потому, что к этому времени начиналась активная оттепель, лед на реках становился рыхлым, и рыба начинала лучше клевать. Кроме того, этот день считался критически важным для будущих огородных успехов.

Приметы о погоде на Алексея, 25 февраля

В этот день предки внимательно следили за небом и температурой, чтобы понять, каким будет лето.

Звездное небо 25 февраля предвещает богатый урожай.

Если в эту дату стоят сильные морозы — весна будет ранней и теплой, а лето — не слишком жарким.

Чем холоднее последние дни февраля, тем теплее будет весь март.

Метель или туман — предвестники дождливого и прохладного лета.

Длинные и частые сосульки — к хорошему урожаю овощей и льна.

Приметы о птицах и зверях 25 февраля

Дятел громко и усердно стучит — весна уже совсем близко, буквально на пороге.

Птицы садятся на самые кончики веток — к сильным ветрам и снегопадам.

Если вороны раскаркались всей стаей — ждем метель.

А еще говорили, если на Алексея рыба активно «играет» под льдом, то весна будет бурной и полноводной.

Что можно и нужно делать 25 февраля

Главная традиция дня — подавать на стол уху или пироги-расстегаи с рыбой. Верили, что это принесет в дом удачу и достаток.

Выносить семена на мороз. Существовал обряд «закаливания» семян: их выставляли на утренний холод на три дня, а затем убирали в тепло. Верили, что такие семена лучше взойдут и дадут богатый урожай.

Запоминать сны. Сны в ночь на 25 февраля считались вещими. Особенно важными были те, что касались семьи и быта.

Выносить на холод пряжу и лен. Мороз якобы делал нити чистыми, белыми и крепкими.

Что можно и нельзя делать 25 февраля? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать 25 февраля

Алексей Рыбный был завершением старого и подготовки к весне, но далеко не ее стартом. Поэтому наши предки верили, что новые проекты сегодня обернутся неудачами.

Надевать старую, грязную или рваную одежду категорически нельзя. Считалось, что так можно притянуть к себе старые проблемы и болезни, от которых уже избавились.

Планировать дальние поездки тоже не стоит. Путь на Алексея считался неудачным и полным мелких препятствий.

Ругаться и сквернословить нельзя почти в любой день, 25 февраля не стало исключением. Любое злое слово, сказанное сегодня, могло заморозить удачу в доме на сорок дней.

Рассказывать плохие сны до заката не следовало. Если приснился кошмар, его нельзя было обсуждать, иначе он мог сбыться.

