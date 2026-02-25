Зимняя Олимпиада — 2026
Приметы 25 февраля — Алексей Рыбный: день исцеления семян и удачной рыбалки

Народные приметы 25 февраля Народные приметы 25 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В народном календаре один из последних дней февраля носит название Алексей Рыбный. Воцерковленные люди в этот день чтут память святителя Алексия, митрополита Московского, а также празднуют обретение Иверской иконы Божией Матери. Прозвище «Рыбный» день получил потому, что к этому времени начиналась активная оттепель, лед на реках становился рыхлым, и рыба начинала лучше клевать. Кроме того, этот день считался критически важным для будущих огородных успехов.

Приметы о погоде на Алексея, 25 февраля

В этот день предки внимательно следили за небом и температурой, чтобы понять, каким будет лето.

  • Звездное небо 25 февраля предвещает богатый урожай.

  • Если в эту дату стоят сильные морозы — весна будет ранней и теплой, а лето — не слишком жарким.

  • Чем холоднее последние дни февраля, тем теплее будет весь март.

  • Метель или туман — предвестники дождливого и прохладного лета.

  • Длинные и частые сосульки — к хорошему урожаю овощей и льна.

Приметы о птицах и зверях 25 февраля

  • Дятел громко и усердно стучит — весна уже совсем близко, буквально на пороге.

  • Птицы садятся на самые кончики веток — к сильным ветрам и снегопадам.

  • Если вороны раскаркались всей стаей — ждем метель.

А еще говорили, если на Алексея рыба активно «играет» под льдом, то весна будет бурной и полноводной.

Что можно и нужно делать 25 февраля

Главная традиция дня — подавать на стол уху или пироги-расстегаи с рыбой. Верили, что это принесет в дом удачу и достаток.

  • Выносить семена на мороз. Существовал обряд «закаливания» семян: их выставляли на утренний холод на три дня, а затем убирали в тепло. Верили, что такие семена лучше взойдут и дадут богатый урожай.

  • Запоминать сны. Сны в ночь на 25 февраля считались вещими. Особенно важными были те, что касались семьи и быта.

  • Выносить на холод пряжу и лен. Мороз якобы делал нити чистыми, белыми и крепкими.

Что можно и нельзя делать 25 февраля? Что можно и нельзя делать 25 февраля? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать 25 февраля

Алексей Рыбный был завершением старого и подготовки к весне, но далеко не ее стартом. Поэтому наши предки верили, что новые проекты сегодня обернутся неудачами.

  • Надевать старую, грязную или рваную одежду категорически нельзя. Считалось, что так можно притянуть к себе старые проблемы и болезни, от которых уже избавились.

  • Планировать дальние поездки тоже не стоит. Путь на Алексея считался неудачным и полным мелких препятствий.

  • Ругаться и сквернословить нельзя почти в любой день, 25 февраля не стало исключением. Любое злое слово, сказанное сегодня, могло заморозить удачу в доме на сорок дней.

  • Рассказывать плохие сны до заката не следовало. Если приснился кошмар, его нельзя было обсуждать, иначе он мог сбыться.

