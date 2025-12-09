ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:26

США заподозрили в попытке заставить Зеленского пойти на уступки

Axios: США хотят заставить Зеленского согласиться на территориальные уступки

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация США давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы политик согласился пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. В частности, речь идет о двухчасовом телефонном разговоре главы государства со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, состоявшемся 6 декабря.

Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка, — говорится в публикации.

Ранее экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал полным провалом поездку Зеленского в Лондон для встречи с европейскими лидерами. Он уверен, что политик и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.

При этом, как считает постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, Трамп может отказаться от усилий по урегулированию украинского конфликта. По его словам, такой сценарий допускается, если американский лидер решит, что мирное соглашение невозможно.

США
Стив Уиткофф
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
