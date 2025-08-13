Франция экстрадирует в Россию подозреваемого в участии в ИГ

Франция удовлетворила запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Руслана Боташева, обвиняемого в участии в ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый будет доставлен в Москву для привлечения к уголовной ответственности по статьям о терроризме.

По материалам дела, житель Карачаево-Черкесской Республики в январе 2015 года добровольно вступил в ряды одного из структурных подразделений террористической организации «Исламское государство», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в начале 2015 года Боташев участвовал в охране инженерных подразделений ИГ, занимавшихся минированием туннелей в Алеппо. Также он принимал участие в обороне города от правительственных войск Сирии в течение трех месяцев.

После объявления в международный розыск в 2016 году Боташев был задержан во Франции в сентябре 2018 года. Французские власти уведомили российскую сторону о готовности экстрадировать подозреваемого в конце июля 2025 года.

Транспортировку Боташева в Москву обеспечат сотрудники ФСИН и Национального центрального бюро Интерпола МВД России через территорию Турции. Ему инкриминируют прохождение террористической подготовки и участие в деятельности запрещенной организации.

