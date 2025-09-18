Певица Карди Би станет матерью в четвертый раз

Американская певица и рэп-исполнительница Карди Би заявила о своей четвертой беременности в интервью телеведущей Гейл Кинг в эфире CBS Mornings. Певица ждет ребенка от своего нового бойфренда, футболиста Стефона Диггза, с которым начала встречаться после скандального развода.

За год до этого певица стала мамой в третий раз, родив дочь от рэпера Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус). После этого пара развелась, когда стало известно о супружеской неверности Карди Би. У артистки также есть еще двое наследников от первого брака — шестилетняя дочь Калчер и сын Уэйв.

Супружеская жизнь певицы и рэпера складывалась непросто. Пара поженилась в 2017 году, но через три года супруги объявили о разводе. Его инициатором выступила Карди Би, но очень скоро она поменяла решение, дала своему браку еще один шанс, и у звездных супругов появился второй ребенок.

