18 сентября 2025 в 12:13

Певица Карди Би станет матерью в четвертый раз

Американская рэп-исполнительница Карди Би заявила, что ждет четвертого ребенка

Певица Карди Би (настоящее имя — Белкалис Альманзар) Певица Карди Би (настоящее имя — Белкалис Альманзар) Фото: Anthony Carrel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица и рэп-исполнительница Карди Би заявила о своей четвертой беременности в интервью телеведущей Гейл Кинг в эфире CBS Mornings. Певица ждет ребенка от своего нового бойфренда, футболиста Стефона Диггза, с которым начала встречаться после скандального развода.

За год до этого певица стала мамой в третий раз, родив дочь от рэпера Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус). После этого пара развелась, когда стало известно о супружеской неверности Карди Би. У артистки также есть еще двое наследников от первого брака — шестилетняя дочь Калчер и сын Уэйв.

Супружеская жизнь певицы и рэпера складывалась непросто. Пара поженилась в 2017 году, но через три года супруги объявили о разводе. Его инициатором выступила Карди Би, но очень скоро она поменяла решение, дала своему браку еще один шанс, и у звездных супругов появился второй ребенок.

Ранее в СМИ подсчитали, сколько заработала на своей беременности фигуристка Александра Трусова. В ожидании ребенка она завела приватный Telegram-канал с платной подпиской, где рассказывала об ожидании ребенка, показывала видео из родзала и делилась историями о восстановлении после родов. Участникам сообщества также были доступны бонусные подкасты о саморазвитии.

беременные
рэперы
США
шоу-бизнес
