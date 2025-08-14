Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:03

Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши

YouTube-блогерша Ната Лайм умерла в 31 год

Ната Лайм Ната Лайм Фото: Социальные сети

Популярная в прошлом YouTube-блогерша Ната Лайм умерла, об этом сообщает Super.ru со ссылкой на ее супруга. Девушке был 31 год.

Сначала в Сети начали распространяться слухи о смерти знаменитости, даже появились фото ее возможной могилы, передают журналисты. Затем ее муж подтвердил факт смерти, однако не назвал точную причину. На YouTube-канал Наты Лайм, который она перестала вести семь лет назад, подписаны 1,35 млн человек.

Некоторые фанаты уверены, что девушка могла сама уйти из жизни, отмечает издание. По предварительным данным, она, возможно, страдала депрессией — незадолго до смерти Ната Лайм исчезла из соцсетей. Другие уверены, что причиной смерти мог стать несчастный случай. Отмечается, что родственники знаменитости просят не распространять слухи о кончине молодой девушки.

Ранее популярная блогер немецкого происхождения Ванесса Конопка скончалась в возрасте 28 лет. В декабре 2024 года у нее диагностировали пневмонию и тяжелое поражение печени.

Также жительница Мексики, известная в соцсетях как Mary M, рассказала, что едва не лишилась зрения. Она решилась на введение чернил в белки глаз, но процедура прошла неудачно.

смерти
блогеры
YouTube
соцсети
