Несколько человек унесло течением реки в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана несколько человек унесло течением реки, сообщил руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов. По его словам, которые передает РИА Новости, спасатели пытаются добраться до пострадавших.

Несколько человек, более трех, унесло течением реки. Спасатели добираются до пострадавших, — сказал Исрафилов.

Ранее в дагестанском селе Акка Табасаранского района трактор угодил в бурную реку. Инцидент случился во время устранения последствий обвала. На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, что транспорт застрял посреди реки. Водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины.

До этого сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе уже эвакуировано около 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.