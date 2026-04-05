Появились подробности прорыва дамбы в Дагестане

На дамбе Геджухского водохранилища в Дагестане произошли локальные прорывы, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ранее в МЧС России подтвердили, что из-за переполнения водоема началась эвакуация свыше 4,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе эвакуированы 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.

До этого стало известно, что прорыв дамбы на Геджухском водохранилище привел к подтоплению 28 домов. Сообщается, что население пришлось эвакуировать.

Также волонтеры передали жителям Дагестана, пострадавшим от последствий наводнения, 40 тонн питьевой воды. Кроме того, местные жители получили около 1 тыс. пар резиновых сапог.