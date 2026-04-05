05 апреля 2026 в 20:29

Появились подробности прорыва дамбы в Дагестане

На дамбе Геджухского водохранилища в Дагестане произошли локальные прорывы

Фото: РИА Новости
На дамбе Геджухского водохранилища в Дагестане произошли локальные прорывы, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ранее в МЧС России подтвердили, что из-за переполнения водоема началась эвакуация свыше 4,1 тыс. человек.

Зафиксированы локальные прорывы в дамбе Геджухского водохранилища из-за переполнения водой, — сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе эвакуированы 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.

До этого стало известно, что прорыв дамбы на Геджухском водохранилище привел к подтоплению 28 домов. Сообщается, что население пришлось эвакуировать.

Также волонтеры передали жителям Дагестана, пострадавшим от последствий наводнения, 40 тонн питьевой воды. Кроме того, местные жители получили около 1 тыс. пар резиновых сапог.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

