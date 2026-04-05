05 апреля 2026 в 20:52

Прорыв дамбы в Дагестане привел к затоплению домов

Почти 30 домов оказались подтопленными из-за прорыва дамбы в Дагестане

Фото: РИА Новости
В результате прорыва дамбы на Геджухском водохранилище подтопило 28 домов, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что население эвакуировано.

В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано, — уточнили спасатели.

Отмечается, что при худшем сценарии в зоне подтопления могут оказаться четыре населенных пункта. В них расположено более 3 тыс. домов с населением свыше 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на дамбе появились локальные прорывы. В МЧС России подтвердили, что из-за переполнения водоема началась эвакуация свыше 4,1 тыс. человек.

До этого сообщалось, что в Дагестане на федеральной автодороге «Кавказ» обрушился мост. Пресс-служба Госавтоинспекции республики сообщила, что инцидент произошел на 917-м километре у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе. Движение транспорта было закрыто в обоих направлениях из-за подъема уровня воды и обрушения. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

