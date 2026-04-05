05 апреля 2026 в 20:59

Гигантская «волна» появилась в небе над Черным морем

В небе над Черным морем заметили необычное рулонное облако

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Редкое рулонное облако появилось над акваторией Черного моря у побережья Турции, пишет газета Star. Очевидцы наблюдали явление в прибрежной зоне. Как пишет источник, оно напоминало гигантскую волну в небе.

Необычное облако в форме рулона возникло над Черным морем и удивило очевидцев, — говорится в публикации.

Это редкое атмосферное явление выглядит как длинная низкая горизонтальная «труба», создающая иллюзию вращения вокруг своей оси. Такие облака формируются на границе холодных фронтов, нередко перед штормами, и существуют отдельно от других облачных образований.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что москвичи и жители европейской территории России уже в ближайшие дни могут столкнуться с так называемой циклонической депрессией. По его словам, в регионах Центральной России ожидаются дожди, пасмурная и туманная погода. Он уточнил, что в такие периоды больше всего страдают метеозависимые люди, а также те, кто находится в состоянии нервного перенапряжения.

До этого греческий остров Крит накрыло облако африканской пыли. Концентрация частиц в воздухе достигла 830 мкг на кубический метр, что в несколько раз превышает безопасные показатели.

