Гигантская «волна» появилась в небе над Черным морем В небе над Черным морем заметили необычное рулонное облако

Редкое рулонное облако появилось над акваторией Черного моря у побережья Турции, пишет газета Star. Очевидцы наблюдали явление в прибрежной зоне. Как пишет источник, оно напоминало гигантскую волну в небе.

Необычное облако в форме рулона возникло над Черным морем и удивило очевидцев, — говорится в публикации.

Это редкое атмосферное явление выглядит как длинная низкая горизонтальная «труба», создающая иллюзию вращения вокруг своей оси. Такие облака формируются на границе холодных фронтов, нередко перед штормами, и существуют отдельно от других облачных образований.

