NASA объявило о новом космическом рекорде NASA: космонавты побьют рекорд по удаленности людей от Земли в течение суток

Астронавты на космическом корабле Orion в течение суток побьют рекорд по удаленности нахождения человека от Земли, сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман. По его словам, которые передает CBS News, космонавты окажутся в районе противоположной стороны Луны.

В течение следующих 24 часов они окажутся на противоположной стороне Луны, они затмят этот рекорд, — рассказал Айзекман.

Он уточнил, что расстояние между астронавтами и Землей при облете Луны составит 406 773 километра. Это на 6000 километров больше, чем прошлый рекорд.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.

До этого сообщалось, что экипаж Orion столкнулся с неожиданной проблемой — астронавты пожаловались на стойкий запах гари на борту. Как выяснилось позже, его источником стал неисправный туалет.