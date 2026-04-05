05 апреля 2026 в 20:10

NASA объявило о новом космическом рекорде

NASA: космонавты побьют рекорд по удаленности людей от Земли в течение суток

Фото: Nasa/Nasa/Global Look Press
Астронавты на космическом корабле Orion в течение суток побьют рекорд по удаленности нахождения человека от Земли, сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман. По его словам, которые передает CBS News, космонавты окажутся в районе противоположной стороны Луны.

В течение следующих 24 часов они окажутся на противоположной стороне Луны, они затмят этот рекорд, — рассказал Айзекман.

Он уточнил, что расстояние между астронавтами и Землей при облете Луны составит 406 773 километра. Это на 6000 километров больше, чем прошлый рекорд.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.

До этого сообщалось, что экипаж Orion столкнулся с неожиданной проблемой — астронавты пожаловались на стойкий запах гари на борту. Как выяснилось позже, его источником стал неисправный туалет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
