Домашний кофе как в кофейне: от классического капучино до модного рафа

Слышали популярное сейчас мнение, что мы тратим слишком много денег на кофе с собой? Хотите отказаться от этой пагубной для кошелька привычки? Или просто варить дома кофе не хуже, чем в кофейнях? Хорошая новость: все, что делают за стойкой профессиональные бариста, можно повторить дома. Не нужна кофемашина за сотни тысяч — достаточно базового оборудования и понимания нескольких принципов. Рассказываем, как приготовить кофе не хуже, чем в вашей любимой кофейне, сэкономив при этом кучу денег.

Что нужно для домашней кофейни

Минимальный набор: кофе (зерно или молотый), кофемолка (лучше жерновая, но можно и ручную), для эспрессо — рожковая кофеварка, гейзерная кофеварка или даже аэропресс, для пенки — капучинатор, ручной венчик для молока или френч-пресс. Да-да, обычным френч-прессом можно взбить пенку не хуже, чем паром. Расскажем, как именно!

Какое брать молоко

Температура молока для любых кофейных напитков — 60–65°C. Горячее молоко свернется или даст неприятный привкус, холоднее — пенка не сформируется. Если у вас нет термометра, ориентируйтесь на ощупь: держите ладонь на дне питчера (или любой металлической кружки). Когда станет горячо терпеть — примерно 60 градусов.

Используйте молоко жирностью 3,2% — оно дает самую плотную и устойчивую пенку. Растительное молоко (миндальное, овсяное, соевое) взбивается хуже, но при должном навыке тоже возможно.

Домашний кофе как в кофейне

Классический капучино

Капучино — это одна часть эспрессо, одна часть молока и одна часть плотной молочной пены.

Приготовьте порцию эспрессо (30–40 мл) в чашке объемом 180–200 мл. Взбейте 100–120 мл молока до состояния густой пенки — она должна напоминать растопленное мороженое. Влейте молоко в эспрессо, сначала удерживая пенку ложкой, а в конце выложите ее сверху шапкой. Посыпьте какао или корицей.

Лайфхак: если нет капучинатора, нагрейте молоко в ковшике до 60°C, перелейте во френч-пресс и сделайте 10–15 энергичных движений поршнем вверх-вниз. Пенка получится плотной и красивой.

Нежный латте

Латте — это много молока, немного кофе и пенки. Пропорция: одна часть эспрессо на три части молока. Объем чашки — 220–250 мл.

Приготовьте эспрессо. Взбейте 150–180 мл молока до состояния легкой пены. Влейте молоко в эспрессо тонкой струйкой, держа кружку под наклоном. В конце на поверхности образуется белое пятно — если умеете рисовать, можно сделать простейший латте-арт: сердечко или яблочко.

Латте часто пьют с сиропами: ванильным, карамельным, «лесной орех». Сироп добавляют на дно чашки перед кофе.

Флэт-уайт: для тех, кто не любит много пенки

Это напиток для тех, кому в капучино мешает толстый слой пены. Пропорция: двойной эспрессо (60 мл) и вспененное молоко с минимальным количеством пены — буквально 3–5 мм сверху.

Приготовьте двойной эспрессо в чашке 160–180 мл. Взбейте молоко, но старайтесь не создавать густую пенку — вам нужна жидкая однородная текстура. Влейте молоко в кофе, в конце проведите ложкой, чтобы убрать лишнюю пену. Вкус флэт-уайта более интенсивный, кофейный, чем у латте.

Как приготовить капучино в кофемашине

Раф: русский хит, который покорил мир

Легенды гласят, что раф придумали в Москве: посетитель-иностранец попросил сделать что-то необычное. Бариста взбил в питчере эспрессо со сливками и ванильным сахаром — так родился легендарный напиток.

Классический раф готовят на сливках 10–20%. Взбейте в питчере (или в небольшом ковшике) 120 мл сливок, порцию эспрессо и 10 г ванильного сахара. Если используете обычный сахар, добавьте 5 мл ванильного сиропа. Взбивайте погружным блендером или венчиком до появления густой пенки. Перелейте в чашку.

Интересные версии рафа:

Медовый: вместо сахара — 15 г меда.

Кокосовый: добавьте 10 мл кокосового сиропа.

Фисташковый: 10 мл фисташкового сиропа.

Лавандовый: 5 мл лавандового сиропа (осторожнее, легко переборщить).

Глясе: кофе-десерт

Глясе — это кофе с мороженым. Сварите 100 мл крепкого кофе (можно двойной эспрессо или кофе в турке). Остудите до комнатной температуры. В высокий стакан положите 1–2 шарика пломбира или ванильного мороженого. Залейте кофе. По желанию — взбитые сливки сверху и щепотка какао. Пьют глясе через трубочку, постепенно смешивая слои.

Как сварить вкусный кофе в домашних условиях

Кофе по-венски: для уютных вечеров

Кофе по-венски — это эспрессо с шапкой взбитых сливок. Готовится за минуту.

Приготовьте порцию эспрессо в чашке. Отдельно взбейте 50 мл сливок 33% до мягких пиков — не до твердой пены, а до состояния густой сметаны. Выложите сливки на кофе ложкой. Посыпьте тертым шоколадом, корицей или какао. Сливки будут медленно таять, меняя вкус напитка от горького к сливочному.

Как улучшить любой домашний кофе

Используйте свежеобжаренные зерна.

Мелите кофе непосредственно перед приготовлением.

Сиропы лучше брать профессиональные — они не дают приторного привкуса.

Дома можно приготовить абсолютно любой кофейный напиток: не бойтесь экспериментировать!

