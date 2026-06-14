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14 июня 2026 в 14:30

«Кремовый» пирог на одной конфорке: влажный, тающий и без духовки. Не уступает «Праге» и брауни

Фото: D-NEWS.ru
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Когда торта хочется, а возиться с ним — нет, беру сковороду, смешиваю яйца, молоко, масло, муку и какао, и через 20 минут на одной конфорке получается «кремовый» пирог — тающий и влажный. Никакой духовки, никаких лишних мисок. Выпекаю под крышкой на медленном огне, пропитываю молоком и покрываю шоколадной глазурью. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный шоколадный корж с блестящей глазурью, а внутри — почти как настоящий торт.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 120 г молока + 5-6 ст. ложек для пропитки, 60 г растительного масла, 140 г муки, 25 г какао, 8 г разрыхлителя; для глазури — 80 г шоколада и 1 ст. ложка масла. В миске смешайте яйца, подогретое молоко и сахар, влейте масло, затем всыпьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Смажьте сковороду, застелите дно пергаментом, вылейте тесто. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне до матовой поверхности (15–20 минут). Переложите корж на доску, снимите пергамент, верните в сковороду, наколите вилкой, полейте молоком для пропитки. Растопите шоколад с маслом, полейте пирог. Дайте застыть.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот шоколадный пирог на сковороде. Даже те, кто боится выпечки без духовки, справились на отлично. Кстати, вместо молока для пропитки можно использовать кофе или коньяк — вкус станет глубже. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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