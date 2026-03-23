23 марта 2026 в 17:00

Разрыхлитель больше не покупаю: делаю сама из трех ингредиентов — пышные бисквиты растут на глазах

Фото: D-NEWS.ru
Беру лимонную кислоту, соду и крахмал — и за минуту готовлю разрыхлитель, который делает выпечку по-настоящему волшебной. Бисквиты получаются высокими, с нежной пористой структурой, кексы поднимаются ровной шапкой, а оладьи становятся пышными и воздушными.

В отличие от магазинного, в этом составе нет лишних добавок, комочков и посторонних привкусов — только идеальный подъем теста каждый раз. Для приготовления вам понадобится: 1 чайная ложка лимонной кислоты, 1,5 чайные ложки пищевой соды, 4 чайные ложки крахмала (кукурузного или картофельного).

Возьмите сухую чистую баночку с плотной крышкой. Насыпьте в нее лимонную кислоту, затем добавьте соду и крахмал. Закройте крышкой и энергично встряхивайте в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно смешались. Все — домашний разрыхлитель готов. Храните его в сухом месте, используйте в рецептах в том же количестве, что и покупной. Результат вас приятно удивит: выпечка станет еще пышнее, а вы больше никогда не захотите возвращаться к магазинным пакетикам.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Общество
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Общество
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Общество
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
Общество
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
Этот бисквит без яиц — настоящее открытие для веганов и не только. Воздушный, ароматный, с цитрусовой ноткой — идеальная основа для торта
Общество
Этот бисквит без яиц — настоящее открытие для веганов и не только. Воздушный, ароматный, с цитрусовой ноткой — идеальная основа для торта
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке
ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода
В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

