Разрыхлитель больше не покупаю: делаю сама из трех ингредиентов — пышные бисквиты растут на глазах

Беру лимонную кислоту, соду и крахмал — и за минуту готовлю разрыхлитель, который делает выпечку по-настоящему волшебной. Бисквиты получаются высокими, с нежной пористой структурой, кексы поднимаются ровной шапкой, а оладьи становятся пышными и воздушными.

В отличие от магазинного, в этом составе нет лишних добавок, комочков и посторонних привкусов — только идеальный подъем теста каждый раз. Для приготовления вам понадобится: 1 чайная ложка лимонной кислоты, 1,5 чайные ложки пищевой соды, 4 чайные ложки крахмала (кукурузного или картофельного).

Возьмите сухую чистую баночку с плотной крышкой. Насыпьте в нее лимонную кислоту, затем добавьте соду и крахмал. Закройте крышкой и энергично встряхивайте в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно смешались. Все — домашний разрыхлитель готов. Храните его в сухом месте, используйте в рецептах в том же количестве, что и покупной. Результат вас приятно удивит: выпечка станет еще пышнее, а вы больше никогда не захотите возвращаться к магазинным пакетикам.

