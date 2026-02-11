Просто смазываю этот карамельный бисквит сметаной — и ничего больше не надо: шикарный пирог из простых продуктов

Всего несколько доступных ингредиентов — и на столе появляется нежный, ароматный карамельный бисквит с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Он хорош сам по себе, но со сметанным слоем становится особенно сочным и домашним. Результат получается воздушным, слегка влажным внутри, с тонкими карамельными нотками. Идеально к чаю, кофе или просто для уютного вечера.

Ингредиенты: сахар — 100 г, молоко — 100 мл, подсолнечное масло — 50 мл, йогурт или сметана — 50 мл, мука — 200 г, разрыхлитель — 3 ч. л., сметана для смазывания — по вкусу, сахарная пудра или варёная сгущёнка — по желанию.

Сахар растапливаем в толстостенной кастрюле на слабом огне до карамельного цвета, постоянно помешивая. Вливаем молоко и прогреваем, пока карамель полностью не растворится. Остужаем, добавляем масло и йогурт или сметану, перемешиваем. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и быстро размешиваем до однородности. Перекладываем тесто в форму, смазанную маслом, и выпекаем при 180 °C около 20–25 минут. Готовый бисквит остужаем, разрезаем при желании и щедро смазываем сметаной. Сверху можно посыпать пудрой или покрыть варёной сгущёнкой.

