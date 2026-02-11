Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 20:06

Просто смазываю этот карамельный бисквит сметаной — и ничего больше не надо: шикарный пирог из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего несколько доступных ингредиентов — и на столе появляется нежный, ароматный карамельный бисквит с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Он хорош сам по себе, но со сметанным слоем становится особенно сочным и домашним. Результат получается воздушным, слегка влажным внутри, с тонкими карамельными нотками. Идеально к чаю, кофе или просто для уютного вечера.

Ингредиенты: сахар — 100 г, молоко — 100 мл, подсолнечное масло — 50 мл, йогурт или сметана — 50 мл, мука — 200 г, разрыхлитель — 3 ч. л., сметана для смазывания — по вкусу, сахарная пудра или варёная сгущёнка — по желанию.

Сахар растапливаем в толстостенной кастрюле на слабом огне до карамельного цвета, постоянно помешивая. Вливаем молоко и прогреваем, пока карамель полностью не растворится. Остужаем, добавляем масло и йогурт или сметану, перемешиваем. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и быстро размешиваем до однородности. Перекладываем тесто в форму, смазанную маслом, и выпекаем при 180 °C около 20–25 минут. Готовый бисквит остужаем, разрезаем при желании и щедро смазываем сметаной. Сверху можно посыпать пудрой или покрыть варёной сгущёнкой.

Ранее мы готовили пирог, который похож большой сырник. Творожный пирог на сковороде за 15 минут — вкусно и просто. Поливаем сгущенкой и подаем.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Общество
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Общество
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов
Общество
Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов
Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом
Общество
Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом
бисквиты
простой рецепт
сметана
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.