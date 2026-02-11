Зимняя Олимпиада — 2026
Похож на большой сырник: творожный пирог на сковороде за 15 минут — вкусно и просто. Поливаем сгущенкой и подаем

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки, а времени совсем нет, этот рецепт выручает всегда. Творожный пирог получается нежным, мягким и слегка влажным внутри, с румяной корочкой снаружи. Готовится прямо на сковороде — без духовки и лишних хлопот. Идеальный вариант к чаю на каждый день.

Ингредиенты: творог — 200 г, кефир — 200 г, яйца — 2 шт., сахар — 50 г, соль — 1/2 ч. л., экстракт ванили — 1 ч. л., сода — 3/4 ч. л., мука — 150 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: в миске соедините яйца, кефир и творог, добавьте сахар, соль и ваниль. Перемешайте до однородности — масса должна стать гладкой и кремовой. Просейте муку вместе с содой и аккуратно вмешайте в тесто. Консистенция получится густой, как на оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Уменьшите огонь до среднего и вылейте тесто, равномерно распределяя по поверхности. Накройте крышкой и готовьте 5–6 минут, не открывая крышку, чтобы пирог хорошо пропарился. Когда нижняя сторона подрумянится, аккуратно переверните пирог с помощью тарелки и готовьте ещё 5–6 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Подавайте тёплым, присыпав сахарной пудрой, со сгущенкой или дополнив ягодами. Быстро, бюджетно и по-домашнему уютно.

Ранее мы делились рецептом быстрой лепешки из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим, и вес тает.

Проверено редакцией
