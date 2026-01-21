Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов

Этот бисквит — моя настоящая находка. Пеку его, когда хочется домашнего торта без сложных коржей и долгой сборки. Он всегда получается высоким, мягким и совсем не оседает после духовки. Настолько нежный, что разрезать его на слои просто не хочется. Я делаю проще: покрываю сверху взбитыми сливками — и готов полноценный торт, который выглядит эффектно и съедается до крошки.

Ингредиенты для бисквита: яйца — 5 шт., сахар — 170 г, молоко — 140 мл, растительное масло — 40 мл, пшеничная мука — 230 г, разрыхлитель — 7 г, ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка. Для крема: сливки 33% — 300 мл, сахарная пудра — 2–3 ст. л. (по вкусу).

Как готовлю: яйца взбиваю с сахаром и щепоткой соли 8–10 минут до плотной, светлой и пышной массы. Молоко слегка подогреваю, добавляю вместе с растительным маслом и аккуратно перемешиваю лопаткой. Муку просеиваю с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно вмешиваю в тесто, стараясь сохранить воздушность. Выливаю тесто в форму диаметром 22 см, дно которой застелено пергаментом. Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до сухой зубочистки. Готовый бисквит оставляют с приоткрытой дверцей, так не осядет. И полностью остужаю прямо в форме. Холодные сливки взбиваю с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Покрываю бисквит толстым слоем крема, разравниваю или делаю красивые завитки. При желании украшаю ягодами или тёртым шоколадом.

