Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:15

Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот бисквит — моя настоящая находка. Пеку его, когда хочется домашнего торта без сложных коржей и долгой сборки. Он всегда получается высоким, мягким и совсем не оседает после духовки. Настолько нежный, что разрезать его на слои просто не хочется. Я делаю проще: покрываю сверху взбитыми сливками — и готов полноценный торт, который выглядит эффектно и съедается до крошки.

Ингредиенты для бисквита: яйца — 5 шт., сахар — 170 г, молоко — 140 мл, растительное масло — 40 мл, пшеничная мука — 230 г, разрыхлитель — 7 г, ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка. Для крема: сливки 33% — 300 мл, сахарная пудра — 2–3 ст. л. (по вкусу).

Как готовлю: яйца взбиваю с сахаром и щепоткой соли 8–10 минут до плотной, светлой и пышной массы. Молоко слегка подогреваю, добавляю вместе с растительным маслом и аккуратно перемешиваю лопаткой. Муку просеиваю с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно вмешиваю в тесто, стараясь сохранить воздушность. Выливаю тесто в форму диаметром 22 см, дно которой застелено пергаментом. Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до сухой зубочистки. Готовый бисквит оставляют с приоткрытой дверцей, так не осядет. И полностью остужаю прямо в форме. Холодные сливки взбиваю с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Покрываю бисквит толстым слоем крема, разравниваю или делаю красивые завитки. При желании украшаю ягодами или тёртым шоколадом.

Ранее мы делились рецептом вкусного апельсинового кекса, который хочется зимой готовить постоянно. Невероятно нежный, на сливочном масле.

Проверено редакцией
Читайте также
Медовик «Уют»: душистые коржи и нежный сметанный крем. Домашнее тепло и сладость в каждой крошке
Общество
Медовик «Уют»: душистые коржи и нежный сметанный крем. Домашнее тепло и сладость в каждой крошке
Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте
Общество
Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Семья и жизнь
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Семья и жизнь
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом
Общество
Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом
торты
кремы
бисквиты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.