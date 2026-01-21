Апельсиновый кекс зимой готовлю постоянно: невероятно вкусный на сливочном масле

Этот апельсиновый кекс для меня — настоящий ритуал в холодное время года. Стоит включить духовку и натереть апельсиновую цедру, как кухня сразу наполняется тёплым, солнечным ароматом. Кекс получается очень нежным, влажным и насыщенным по вкусу — не сухой, не приторный, а именно такой, какой хочется к чашке чая. Зимой пеку его часто, потому что он буквально поднимает настроение с первого кусочка.

Ингредиенты: сливочное масло — 180 г, сахар — 150 г, яйца — 3 шт., пшеничная мука — 370 г, апельсиновый сок с мякотью — 250 мл, апельсиновая цедра — от 3 апельсинов, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, соль — ¼ ч. л.

Приготовление: мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо взбивая. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Апельсиновый сок соедините с цедрой. В масляную смесь вводите сухие ингредиенты, чередуя их с апельсиновой смесью, аккуратно перемешивая до однородного теста. Перелейте тесто в смазанную форму диаметром 22–24 см и выпекайте при 175 °C около 45–50 минут до сухой шпажки. Готовый кекс оставьте остывать прямо в форме — так он сохранит сочность. Совет: если хотите сделать кекс ещё вкуснее, проколите его шпажкой и полейте тёплой смесью апельсинового сока с мёдом. Он пропитается и станет просто невероятным.

