Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:15

Апельсиновый кекс зимой готовлю постоянно: невероятно вкусный на сливочном масле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот апельсиновый кекс для меня — настоящий ритуал в холодное время года. Стоит включить духовку и натереть апельсиновую цедру, как кухня сразу наполняется тёплым, солнечным ароматом. Кекс получается очень нежным, влажным и насыщенным по вкусу — не сухой, не приторный, а именно такой, какой хочется к чашке чая. Зимой пеку его часто, потому что он буквально поднимает настроение с первого кусочка.

Ингредиенты: сливочное масло — 180 г, сахар — 150 г, яйца — 3 шт., пшеничная мука — 370 г, апельсиновый сок с мякотью — 250 мл, апельсиновая цедра — от 3 апельсинов, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, соль — ¼ ч. л.

Приготовление: мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо взбивая. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Апельсиновый сок соедините с цедрой. В масляную смесь вводите сухие ингредиенты, чередуя их с апельсиновой смесью, аккуратно перемешивая до однородного теста. Перелейте тесто в смазанную форму диаметром 22–24 см и выпекайте при 175 °C около 45–50 минут до сухой шпажки. Готовый кекс оставьте остывать прямо в форме — так он сохранит сочность. Совет: если хотите сделать кекс ещё вкуснее, проколите его шпажкой и полейте тёплой смесью апельсинового сока с мёдом. Он пропитается и станет просто невероятным.

Ранее мы делились рецептом пирога «Какао-облако». Пеку корж из стакана кефира и собираю торт за 10 минут: нежнейший десерт тает во рту.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот кекс будете готовить постоянно, стоит только раз попробовать: апельсиново-маковая вкуснятина
Общество
Этот кекс будете готовить постоянно, стоит только раз попробовать: апельсиново-маковая вкуснятина
Капустники на сковороде с куриным фаршем: хрустящие оладьи с золотистой корочкой — экономные и очень вкусные
Общество
Капустники на сковороде с куриным фаршем: хрустящие оладьи с золотистой корочкой — экономные и очень вкусные
Котлетки «Медальончики» — теперь готовлю постоянно: сочно, просто и отличный способ съесть больше овощей
Общество
Котлетки «Медальончики» — теперь готовлю постоянно: сочно, просто и отличный способ съесть больше овощей
Кулинарная магия: заварное тесто для вареников — тонкое, прочное и нежное!
Семья и жизнь
Кулинарная магия: заварное тесто для вареников — тонкое, прочное и нежное!
Творожный пирог «Фантастика» — беспроигрышный дуэт творога и вишни
Общество
Творожный пирог «Фантастика» — беспроигрышный дуэт творога и вишни
кексы
выпечка
простой рецепт
тесто
апельсины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.