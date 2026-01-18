Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом

Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику — «Сказку» с масляным кремом. Ее вкус превосходен: слегка влажный ванильный бисквит со слоями насыщенного сливочного крема, обладающего бархатистой текстурой.

Рецепт: для бисквита вам понадобится 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, щепотка соли, 1 ч. л. ванилина. Для масляного крема: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 150 г сахарной пудры, 2–3 ст. л. сгущенного молока, ванилин. Для шоколадного ганаша: 100 г темного шоколада, 100 мл жирных сливок (33%).

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °C. Яйца с сахаром и солью взбейте миксером до светлой пышной массы, увеличьте объем в 3–4 раза. Введите просеянную муку с ванилью, перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто в форму (примерно 20×30 см), застеленную пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до сухой спички. Готовый бисквит полностью остудите, затем разрежьте на 2 или 3 прямоугольных коржа. Для крема взбейте размягченное масло с сахарной пудрой и ванилином до пышности и белизны, добавьте сгущенку. Промажьте коржи кремом, сложите их. Для ганаша: доведите сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять минуту, затем размешайте. Охладите немного смесь и покройте ею торт. Уберите торт в холодильник на 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с вареньем.