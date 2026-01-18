Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 06:46

Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику: «Сказка» с масляным кремом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо новомодных тортов готовлю беспроигрышную классику — «Сказку» с масляным кремом. Ее вкус превосходен: слегка влажный ванильный бисквит со слоями насыщенного сливочного крема, обладающего бархатистой текстурой.

Рецепт: для бисквита вам понадобится 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, щепотка соли, 1 ч. л. ванилина. Для масляного крема: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 150 г сахарной пудры, 2–3 ст. л. сгущенного молока, ванилин. Для шоколадного ганаша: 100 г темного шоколада, 100 мл жирных сливок (33%).

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °C. Яйца с сахаром и солью взбейте миксером до светлой пышной массы, увеличьте объем в 3–4 раза. Введите просеянную муку с ванилью, перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто в форму (примерно 20×30 см), застеленную пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до сухой спички. Готовый бисквит полностью остудите, затем разрежьте на 2 или 3 прямоугольных коржа. Для крема взбейте размягченное масло с сахарной пудрой и ванилином до пышности и белизны, добавьте сгущенку. Промажьте коржи кремом, сложите их. Для ганаша: доведите сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять минуту, затем размешайте. Охладите немного смесь и покройте ею торт. Уберите торт в холодильник на 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с вареньем.

Проверено редакцией
Читайте также
Надоели обычные кексы? Готовлю «Щелкунчик» с жидкой сердцевиной из арахисовой пасты — просто и волшебно
Общество
Надоели обычные кексы? Готовлю «Щелкунчик» с жидкой сердцевиной из арахисовой пасты — просто и волшебно
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
Общество
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
Тончайшие коржи, заварной крем и хруст пралине — торт «Парижанка». Нежность в каждом кусочке
Общество
Тончайшие коржи, заварной крем и хруст пралине — торт «Парижанка». Нежность в каждом кусочке
Яблоко, горсть орехов и ложка меда — готовлю волшебный десерт без муки и сахара. Пахнет детством
Общество
Яблоко, горсть орехов и ложка меда — готовлю волшебный десерт без муки и сахара. Пахнет детством
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
Общество
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
рецепты
торты
десерты
бисквиты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беслан оказался под атакой БПЛА
В Казахстане внедрили обязательную маркировку ИИ-контента
Праздники закончились: 10 рецептов для возвращения легкости и формы
В Британии рассказали о связи США с министром Венесуэлы против Мадуро
Точный авиаудар стер с лица земли военкомат под Сумами
Аналитик назвала альтернативу вкладам при снижении доходности
19 января — Крещение Господне: история, традиции и сила святой воды
Медведчук раскрыл промах Зеленского по вопросу территорий
Морозы до 32 и ветер: какой будет погода в Москве и Петербурге 19–25 января
Раскрыты объекты США, находящиеся под угрозой удара ЕС из-за Гренландии
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
«Не считаясь с жертвами»: в Киеве заявили о возможной тотальной мобилизации
Климатолог раскрыл главный «двигатель» глобального потепления
Три российских аэропорта закрыли небо
Матвиенко ответила на слова Каллас о якобы нападении России на 19 стран
ВСУ попытались атаковать шесть районов Ростовской области
В Киеве выступили за отказ Украины от притязаний на Донбасс
«Солнцепеки» сравняли ВСУ с землей: успехи ВС РФ к утру 18 января
Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого расчета «Гвоздики»
Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.