Этот бисквит без яиц — настоящее открытие для веганов и не только. Воздушный, ароматный, с цитрусовой ноткой — идеальная основа для торта

Этот бисквит без яиц — настоящее открытие для веганов и не только. Воздушный, ароматный, с цитрусовой ноткой — идеальная основа для торта

Кажется невероятным, но этот бисквит действительно обходится без яиц. Секрет его нежности и пышности — в точном балансе кислоты и соды, который запускается прямо в духовке. А яркий цитрусовый аромат от свежевыжатого сока превращает простую выпечку в изысканное лакомство.

Что понадобится

Мука пшеничная — 200 г, сахар — 150 г, сок апельсиновый свежевыжатый — 150 мл, вода питьевая — 60 мл, масло растительное рафинированное — 60 мл, уксус столовый 9% — 1 ст. л., сода пищевая — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как я его готовлю

Первым делом включаю духовку разогреваться до 180 °C. Форму для выпечки (диаметром 20–22 см) смазываю тонким слоем масла и припыляю мукой или застилаю дно и бока пергаментом. Просеиваю в просторную миску муку, добавляю к ней соду и щепотку соли, все тщательно перемешиваю венчиком. В отдельной емкости соединяю свежевыжатый и процеженный через марлю апельсиновый сок, сахар, воду комнатной температуры и столовый уксус. Активно размешиваю до полного растворения сахарных кристаллов. Затем тонкой струйкой вливаю рафинированное растительное масло и снова хорошо взбиваю вилкой или венчиком до состояния однородной эмульсии.

Жидкую смесь переливаю в миску с сухими ингредиентами и быстро, но тщательно замешиваю гладкое, довольно жидкое тесто — именно такая консистенция гарантирует хороший подъем. Тесто сразу же переливаю в подготовленную форму и отправляю в хорошо разогретую духовку на средний уровень. Выпекаю 45–50 минут. Не открываю дверцу первые 30 минут, чтобы бисквит не осел. Готовность проверяю деревянной шпажкой: если она, воткнутая в центр, выходит сухой, бисквит готов.

Достаю форму из духовки и даю коржу остыть в ней 10–15 минут. Затем аккуратно прохожусь ножом по стенкам, переворачиваю форму на решетку и освобождаю бисквит. Даю ему полностью остыть перед тем, как нарезать или пропитывать. Такой бисквит прекрасен сам по себе, а также служит идеальной основой для тортов с любым кремом, джемами или фруктовыми прослойками.

