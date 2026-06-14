Печенье, сгущенка и орехи — «Ленивые муравьишки» для спонтанного чаепития

Захотелось сладкого к чаю — беру песочное печенье, банку сгущенки, сливочное масло и через 15 минут собираю пирожные «Муравейник» без выпечки. Печенье ломаю в крошку, смешиваю с масляно-сгущенным кремом и орехами — и готово! Никакой духовки, никакой возни. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая крошка, пропитанная нежной карамельной массой, с ореховым хрустом — рассыпчатые, сладкие, тающие во рту пирожные. Съедаются моментально.

Для приготовления вам понадобится: 500 г песочного печенья (типа «Юбилейное» или «Савоярди»), 1 банка вареной сгущенки (380 г), 100 г сливочного масла комнатной температуры, 100 г грецких орехов (или арахиса), 2 ст. ложки какао (по желанию). Печенье поломайте на кусочки и измельчите в крошку (не в муку, а мелкими кусочками). Орехи порубите ножом. В миске смешайте вареную сгущенку с размягченным маслом, взбейте до однородности. Добавьте крошку печенья и орехи, перемешайте. Если хотите шоколадный вкус, добавьте какао. Скатайте из массы небольшие шарики (или сформируйте горкой на блюде). Уберите в холодильник на 1–2 часа для застывания. Можно обвалять в кокосовой стружке или какао. Подавайте к чаю. Этот десерт выручает, когда хочется сладкого, а возиться с тестом нет времени.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти пирожные «Муравейник» без выпечки. Даже те, кто не любит возиться с десертами, справились за 15 минут. Кстати, вместо вареной сгущенки можно взять обычную и уварить ее самим — вкус будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

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