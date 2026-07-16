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16 июля 2026 в 12:30

Варенье из крыжовника больше не делаю. Готовлю мусс: сладкая кислинка и ягоды будто только с куста

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежий крыжовник, часть ягод оставляю целыми, остальные пюрирую с сахаром в мусс — и замораживаю в контейнерах. Зимой открываю — и ем «свежак» как с куста: ягоды упругие, лопаются от сладкой кислинки, а мусс обволакивает их как желе. Это не варенье, которое вываривают часами, — здесь максимум витаминов и натуральный вкус. Мусс получается густым, ярко-зелёным, с приятной кислинкой, которая идеально балансирует сахар.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника, 300–500 г сахара (по вкусу). Ягоды переберите, удалите хвостики, промойте и обсушите. Отберите самые красивые ягоды (примерно треть) и разложите по контейнерам, заполняя их наполовину. Оставшийся крыжовник измельчите блендером в пюре, протрите через сито, чтобы удалить косточки и кожицу. Добавьте сахар, перемешивайте 3–4 минуты до полного растворения. Залейте этим муссом целые ягоды в контейнерах, оставляя место до края. Плотно закройте крышками и уберите в морозилку. Храните до зимы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такой мусс в прошлом году — зимой съедали за вечер, даже не доставая варенье. Я добавила в мусс мяту для свежести, а сахара взяла 400 г. Кстати, вместо сахара можно использовать мёд. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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