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16 июля 2026 в 11:10

Клубника и вишня отдыхают: варю изумрудное варенье из киви — густое, кисло-сладкое, с косточками

Фото: D-NEWS.ru
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Думаете, варенье — это только клубника и малина? Попробуйте киви — получите изумрудный десерт с яркой кислинкой и приятной текстурой.

Ингредиенты

Киви — 1 кг, сахар-песок — 800 г, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала чищу киви и режу кубиками по 1,5 см. Засыпаю половиной сахара, оставляю на 2 часа — пусть пускают сок. Тем временем добавляю остальной сахар, ставлю на среднесильный огонь. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю ровно 5 минут, снимая пену. Даю полностью остыть, повторяю цикл: снова кипячение и 5 минут варки. После второго раза добавляю лимонную цедру и сок, варю еще 20 минут на слабом огне. Проверяю готовность: капаю на блюдце — если не растекается, разливаю по стерильным банкам и укутываю пледом на сутки. Хранить можно даже без холодильника.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Варенье вышло не приторным, а кисло-сладким, с ярким цветом, который не поблек после варки, — секрет в трехэтапном процессе. Меня порадовала текстура: кусочки остались целыми, а сироп загустел до состояния мармелада.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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