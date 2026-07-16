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16 июля 2026 в 11:00

Домашнее эскимо — это просто, но есть один трюк с горячей глазурью. Результат такой, что вы обалдеете

Фото: D-NEWS.ru
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Попробовал однажды и больше не покупаю эскимо в магазине. Сливочный вкус с карамельными нотками — это кайф.

Ингредиенты

Сливки 33% — 200 мл, сгущенное молоко вареное — 2 ст. л., шоколад молочный — 100 г, масло кокосовое — 1 ч. л., масло растительное рафинированное — 1 ст. л., фундук дробленый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала взбиваю холодные сливки с вареной сгущенкой миксером: на малой скорости, потом на полной, до пышных пиков. Разливаю эту нежную массу по формочкам, вставляю палочки и убираю в морозилку на 6 часов. Тем временем растапливаю на водяной бане шоколад с кокосовым и растительным маслом — получается идеальная блестящая глазурь.

Самое главное: достаю ледяные эскимо, быстро окунаю каждое в горячую глазурь с орехами и выкладываю на пергамент. Через 10 минут хрустящая корочка застывает — и можно пробовать. Сливочное, карамельное, с ореховым хрустом — лучше магазинного.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Боялся, что глазурь потрескается на холоде, но с добавлением масла она легла идеально ровно. Текстура получилась плотной, но тающей во рту, без ледяных кристаллов.

Проверено редакцией
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