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14 июня 2026 в 18:00

Никакого больше уксуса и майонеза — мариную шашлык в гранате. Мясо — просто «мякотка», сочное, нежное, с кисло-сладкой ноткой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру мякоть свинины, свежий гранатовый сок и репчатый лук — мариную 6 часов, а потом жарю на мангале. Получается обалденная вкуснятина: мясо — просто «мякотка», сочное, нежное, с кисло-сладкой ноткой граната и пряным ароматом кинзы и кориандра. Сок аж капает с кусков, а корочка — румяная, аппетитная. Грузинский рецепт, который покоряет с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг свиной шеи (или баранины), 500 мл свежевыжатого гранатового сока (или качественного покупного), 3 крупные луковицы, 1 головка чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. молотого кориандра, соль, свежемолотый черный перец по вкусу. Мясо нарежьте кусками по 4–5 см. Лук нарежьте кольцами, кинзу и чеснок мелко порубите. В глубокой миске смешайте мясо, лук, чеснок, кинзу, кориандр, соль и перец. Залейте гранатовым соком, перемешайте. Маринуйте под крышкой в холодильнике 4–6 часов (лучше ночь). Нанижите на шампуры, стряхивая лишний маринад. Жарьте на мангале до румяной корочки, периодически поливая оставшимся маринадом. Подавайте с лавашем, зеленью и гранатовыми зернами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот шашлык в гранатовом соке. Даже те, кто не любит баранину, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку с мятой — получится свежий акцент. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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