Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 15:00

Забудь про скучную курицу: делаю мясные гнезда с секретным ингредиентом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нежнейшее куриное филе, расплавленный сыр и сочный помидор — это не просто ужин, а хит любого стола. Все просто, быстро и без грязной посуды.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, лук репчатый — 1 шт., помидор — 1 шт., сыр твердый — 100 г, сметана — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу куриное филе на мелкие кусочки или прокручиваю в мясорубке с луком. В фарш добавляю яйцо, соль, перец и немного зелени, все хорошо вымешиваю.

Формую из фарша лепешки и выкладываю их на противень, смазанный маслом. В середине каждой лепешки делаю углубление, как гнездо. Сверху кладу кружок помидора, заливаю сметаной и посыпаю тертым сыром.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут. Блюдо получается сочным, а сырная корочка — румяной и хрустящей. Подаю горячим, с любимым гарниром или просто с овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как быстро все собралось — буквально 10 минут на формовку, и в духовку. Рекомендую подавать прямо в форме, посыпав свежей зеленью. На следующий день разогрел в микроволновке — вкус ничуть не потерялся.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Общество
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Общество
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Заливаю цветную капусту сливками — и в духовку. К ужину подаю гратен с сыром: тает во рту — идеальный гарнир к мясу
Общество
Заливаю цветную капусту сливками — и в духовку. К ужину подаю гратен с сыром: тает во рту — идеальный гарнир к мясу
Вместо привычных чебуреков — турецкие береки с баклажанами и брынзой. Сочнее, ароматнее и без масла во фритюре
Общество
Вместо привычных чебуреков — турецкие береки с баклажанами и брынзой. Сочнее, ароматнее и без масла во фритюре
Врач рассказал, как сохранить здоровье сосудов без лекарств
Здоровье/красота
Врач рассказал, как сохранить здоровье сосудов без лекарств
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.