Забудь про скучную курицу: делаю мясные гнезда с секретным ингредиентом

Нежнейшее куриное филе, расплавленный сыр и сочный помидор — это не просто ужин, а хит любого стола. Все просто, быстро и без грязной посуды.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, лук репчатый — 1 шт., помидор — 1 шт., сыр твердый — 100 г, сметана — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу куриное филе на мелкие кусочки или прокручиваю в мясорубке с луком. В фарш добавляю яйцо, соль, перец и немного зелени, все хорошо вымешиваю.

Формую из фарша лепешки и выкладываю их на противень, смазанный маслом. В середине каждой лепешки делаю углубление, как гнездо. Сверху кладу кружок помидора, заливаю сметаной и посыпаю тертым сыром.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут. Блюдо получается сочным, а сырная корочка — румяной и хрустящей. Подаю горячим, с любимым гарниром или просто с овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как быстро все собралось — буквально 10 минут на формовку, и в духовку. Рекомендую подавать прямо в форме, посыпав свежей зеленью. На следующий день разогрел в микроволновке — вкус ничуть не потерялся.