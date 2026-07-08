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08 июля 2026 в 13:22

Влюбился в турецкую кухню именно из-за этих тефтелек

Фото: D-NEWS.ru
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Многие боятся возиться с бараниной. Зря. Этот рецепт доказывает: сочное мясо — это просто и гениально.

Ингредиенты

Баранина (задняя нога) — 1 шт., лук репчатый — 3 шт., масло топленое — 200 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сумах — по вкусу, кинза — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала отделяю мясо от кости, нарезаю пластами и отбиваю молотком, превращая в фарш. Кость рублю, заливаю водой, варю бульон 2 часа. Тем временем мелко рублю две большие луковицы, смешиваю с фаршем и убираю в холодильник на 30 минут. Теперь надо слепить большие шары с кусочком холодного масла внутри. Заливаю их горячим бульоном, добавляю целую луковицу и варю полчаса. Подаю прямо в бульоне, щедро посыпав кинзой и сумахом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Бульон на топленом масле получился наваристым, а мясо — мягким. Рекомендую есть горячим, добавив щепотку перца. Хранить не советую — улетает мгновенно.

Проверено редакцией
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