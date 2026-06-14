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14 июня 2026 в 17:00

Вермишель, тушенка и лук — «походный шедевр» на сковороде: рассыпчатый и ароматный, как из полевой кухни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру пачку вермишели, банку тушенки и луковицу — и за 20 минут жарю на сковороде (или в котелке над костром) сытное блюдо. Вермишель обжариваю до золотистого цвета, добавляю лук, тушенку и немного воды — через четверть часа получается рассыпчатая, ароматная, с мясными волокнами «каша», которая заменяет полноценный обед. На костре — еще вкуснее, с дымком.

Для приготовления вам понадобится: 400 г вермишели (или мелких макарон), 1 банка тушеной говядины или свинины (350–400 г), 1 луковица, 2 ст. ложки растительного масла, соль, черный перец, лавровый лист, 700 мл кипятка. Вермишель высыпьте на сухую горячую сковороду, обжаривайте, помешивая, до легкого румяного цвета (3–4 минуты). Переложите в миску. Лук мелко нарежьте, обжарьте в масле до прозрачности. Добавьте тушенку, разминая вилкой, прогрейте 2 минуты. Всыпьте обжаренную вермишель, залейте кипятком, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Накройте крышкой, тушите на медленном огне 12–15 минут до впитывания жидкости. Перемешайте. Подавайте с зеленью. Это блюдо выручает в походе, на даче или дома, когда нет времени.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту вермишель с тушенкой. Даже те, кто не любит консервы, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо тушенки можно взять любую тушеную курицу или говядину — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

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Проверено редакцией
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