25 марта 2026 в 16:11

Нежный кулич со сметаной — вкусный рецепт к Пасхе-2026. Пышный и долго не черствеет

Фото: D-NEWS.ru
Куличи выходят высокими, нежными, с тонким сливочным ароматом и приятной влажной текстурой. И самое главное — готовятся без сложных этапов, а результат получается по-настоящему праздничным.

В разрезе такой кулич очень красивый: легкий, пористый, с мягким золотистым мякишем и сладкими вкраплениями изюма и кураги. Сметана делает тесто особенно нежным, сливочное масло дает богатый вкус.

Ингредиенты: теплое молоко — 250 мл, сухие дрожжи — 10 г (или прессованные — 25 г), сахар — 150 г, яйца — 3 шт., сливочное масло — 100 г, сметана 15–20% — 120 г, ванилин — по желанию, мука пшеничная — 700–750 г, изюм — по вкусу, курага — по вкусу. Для помадки: готовая глазурь в пакетиках — розовая, белая и шоколадная.

В теплом молоке растворяю дрожжи с частью сахара и даю немного постоять, чтобы появилась пенка. Затем добавляю яйца, оставшийся сахар, сметану, растопленное сливочное масло и ванилин, все хорошо перемешиваю и постепенно ввожу муку, чтобы получилось мягкое, не забитое тесто. В самом конце вмешиваю изюм и курагу, накрываю и оставляю в тепле до хорошего подъема. После раскладываю по формам, заполняя их примерно на треть, даю тесту еще раз подняться и выпекаю до румяной корочки. Готовые куличи полностью остужаю и украшаю по желанию.

Проверено редакцией
сметана
тесто
куличи
простой рецепт
Пасха
Ольга Шмырева
