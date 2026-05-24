24 мая 2026 в 11:32

В России в 1,5 раза выросли продажи популярного лакомства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продажи мороженого в России в период с 18 по 21 мая выросли в 1,5 раза, сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные. При этом в годовом выражении 12–21 мая реализация данного продукта увеличилась на 70%.

Продажи мороженого в период с 18 по 21 мая увеличились на 48% в натуральном выражении, — говорится в сообщении.

Ранее в Роскачестве заявили, что к 2030 году производство вина в России превысит 650 млн литров, что позволит занять до 80% рынка. В организации уточнили, что импорт сохранится лишь в отдельных нишах — для некоторых сортов (пино гри, совиньон блан) и типов игристых вин. Прогноз напрямую связан с закладкой новых виноградников, площадь которых достигнет 120 тыс. гектаров.

До этого стало известно, что продажи черной икры в России в январе — апреле текущего года упали на 22%. В то же время резко вырос спрос на красную икру: она стала более доступной по цене за счет увеличения вылова горбуши. В Рыбном союзе рассказали, что в первом квартале нынешнего года производство черной икры упало до 17 тонн.

Общество
Россия
мороженое
продажи
