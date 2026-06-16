Россиянам напомнили, как выбрать качественное и полезное мороженое

При выборе мороженого важно обращать внимание на его состав — лучше выбирать десерт без лишних пищевых добавок, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» технолог Елена Мясникова. Тем, кто следит за фигурой, она порекомендовала отказаться от пломбира, поскольку он очень калорийный.

Можно заменить его на йогуртовое мороженое, в котором ниже процент жиров и пребиотики, предложила Мясникова. Эксперт напомнила, что по стандарту в качественном продукте должно быть не менее 12% молочного жира.

При выборе фруктового льда следует внимательно читать состав, чтобы там не было ароматизаторов и красителей, подчеркнула технолог. Она также добавила, что другим некалорийным десертом станут шербеты и сорбеты из замороженных фруктов и сока.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что в день допустимо съесть до шести порций мороженого без ущерба фигуре. При этом он напомнил, что этот десерт не заменит полноценного приема пищи.