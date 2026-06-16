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16 июня 2026 в 12:28

Никакой мороженицы и варки: это мороженое я делаю за 15 минут из сметаны

Фото: D-NEWS.ru
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Удивительное дело: из обычной сметаны получается нежнейшее лакомство, которое обожают и дети, и взрослые. И никаких сложных манипуляций.

Ингредиенты

Сметана 25% — 450 г, сгущенное вареное молоко — 380 г, ванильный сахар — 10 г.

Как готовлю

Сначала беру холодную сметану прямо из холодильника, вываливаю в миску и сыплю ванильный сахар. Взбиваю миксером минуты 2-3, масса становится пышной и воздушной.

Теперь, не выключая миксер, тонкой струйкой вливаю вареную сгущенку и взбиваю еще минуту. Если хочется слаще, добавляю еще немного сгущенки или сахарной пудры. Потом аккуратно вмешиваю сублимированные ягоды — они не размокнут и дадут красивые вкрапления.

Переливаю массу в широкий контейнер и убираю в морозилку минимум на 5 часов, лучше на ночь. Перед подачей даю постоять 5-7 минут, чтобы легко набиралось ложкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кроме шуток, все, что нужно — миксер и 15 минут времени. Мороженое получилось настолько насыщенным и сливочным, что я съел его на ночь, не удержался. Особенно удалась корочка из сублимированной малины — она хрустит и взрывается кислинкой прямо на языке. Лучшая подача — в креманках с мятой, это смотрится дорого и празднично.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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